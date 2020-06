Le centre culturel propose une formule abonnement 1+1 gratuit.

Depuis le 8 juin dernier, les activités culturelles sans public ont officiellement pu reprendre. Il faudra en revanche attendre le 1er juillet pour que le public puisse à nouveau être accueilli. D’ici là, les structures s’organisent au mieux et redoublent d’inventivité afin d’attirer du monde. Il faut dire que le secteur culturel a été particulièrement touché par la crise et que les difficultés sont bien réelles.

Du côté de Central, on a décidé de doubler la mise. Alors que la saison 4 vient d’être présentée et promet quelques belles surprises, le centre culturel propose un abonnement gratuit pour tout abonnement payé. Seuls les 200 premiers abonnés pourront cependant profiter de ce "deux pour le prix d’un." L’offre est valable pour tous les spectacles de la saison 4, sous réserve du nombre de places disponibles bien sûr.

Rappelons qu’en ces temps de crise exceptionnels, Central a fait le choix de l’innovation en proposant une saison 4 en deux mouvements. Le but premier était de ne pas attendre les recommandations du gouvernement et d’anticiper une reprise des activités. Le premier mouvement débutera donc à l’automne prochain et se déploiera dans un contexte de circulation raisonnée des publics et des artistes.

"Nous réinventons nos moyens et supports de diffusion, entre présence réelle, restreinte ou virtuelle. Les formules sont plurielles, avec une ouverture sur les coulisses de la création et sur les postes techniques et stratégiques de réalisation. Il s’agit d’un programme de qualité, novateur et exceptionnel, dans des dimensions nouvelles." Le second mouvement débutera en janvier et se projette dans le cadre d’une ouverture complète des salles.

On notera encore que quatre événements supplémentaires ont été ajoutés à la programmation du second mouvement. À savoir Donovan le magicien (le 19 février 2021), Richard Ruben (le 21 février 2021), Michel Jonasz (le 01 juin 2021) et Michel Boujenah (le 08 juin 2021).