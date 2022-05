La place Maugrétout s’est transformée en un grand espace de convivialité et de jeu ce jeudi matin à l’occasion du retour du Jardin des Loups. Mis en place depuis 2012 grâce à l’asbl Gestion Centre-Ville, le projet permet aux citoyens de se réapproprier l’espace public pour y passer de bons moments en famille ou entre amis. Cette année est un peu particulière puisqu’elle marque le dixième anniversaire de l’événement. Pour l’occasion, ce dernier s’est inscrit comme projet-pilote "événement zéro déchet".

© F.D.

L’événement n’en est pas à ces débuts dans les initiatives zéro déchet. Depuis son lancement, le Jardin des Loups développe en effet de nombreuses initiatives en faveur du développement durable. Le mobilier est réalisé sur base de récupérations, notamment de palettes, en ce sens. Un parking vélo, un pique-nique et un atelier zéro déchet ainsi que la distribution des bandes de gazon complètent la liste des actions mises en place en faveur du développement durable.

© F.D.

Chaque année, le Jardin des Loups propose également des initiations sportives gratuites pour petits et grands. Après l’initiation au tennis de table l’année dernière, c’est au tour du minigolf d’être mis à l’honneur. Un parcours de neuf trous a en effet été mis en place pour l’occasion. En plus de cette activité sportive, les visiteurs pourront profiter des nombreux châteaux gonflables, manèges, de l'espace détente et convivial ainsi que des stands de restauration et le bar. Un espace "animations et ateliers" proposera également des activités durant cinq des dix jours du Jardin des Loups.

© F.D.

"Nous sommes heureux et fiers de pouvoir organiser la dixième édition du Jardin des Loups", indique Pascal Leroy, échevin à la Ville de La Louvière. "Il sera le premier événement post covid à ne pas être soumis à des contraintes sanitaires. Il permettra ainsi aux citoyens de se retrouver normalement dans un lieu familial et convivial. Si cet événement traditionnel et convivial de la Cité des Loups peut fêter son 10e anniversaire cette année, c’est également grâce au travail quotidien de l’asbl Gestion Centre-Ville qui a continué à assumer son rôle même en période de crise sanitaire."

Le Jardin des Loups sera accessible du 12 au 22 mai de 9 à 22 h. Le programme complet de l’événement est disponible sur la page Facebook de La Louvière Centre-Ville et sur leur site internet.