Mercredi dernier, la police de La Louvière a pu interpeller un dealer après une longue course-poursuite sur l'E42 en direction de Charleroi. L'incident a commencé dans le centre de Houdeng-Goegnies où une patrouille a eu son attention attirée sur des agissements suspects. Sentant le roussi, un individu a grimpé à bord de son véhicule pour prendre la fuite sur l'autoroute. Le suspect a été poursuivi par la police et n'a pas hésité, durant la course folle, à se débarrasser de 18 grammes de cocaïne et d'un téléphone portable.

Ce lâcher de lest n'aura toutefois pas permis de semer les hommes en bleu. Les policiers louviérois sont en effet parvenus à mettre la main sur le fuyard. Les premiers devoirs d'enquête ont permis de révéler que l'individu s'adonnait à la vente de cocaïne, mais aussi de pilules d'ecstasy. À son domicile, les services de la police de La Louvière ont pu retrouver et saisi 62,7 grammes de cocaïne, 72 pilules d’Ecstasy, 603 €, 1 balance de précision, 1 rouleau de sachets de conditionnement, 1 pc portable, 1 clé USB, 4 carnets de comptes, 1 GSM ainsi que deux véhicules.

L’homme a été présenté devant le Juge d’Instruction ce 23 juillet et placé sous mandat d’arrêt par celui-ci. "Bel exemple de collaboration entre services puisque le travail combiné du Service Enquêtes et Recherches, de l’Unité d’Assistance Spéciale et de l’Unité de Mobilité et de Sécurité Routière a permis de mener à bien ce dossier", se réjouit-on du côté de la police de La Louvière.