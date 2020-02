Entre le PS et le PTB de La Louvière, la guerre est déclarée.

Entre les socialistes louviérois et le PTB, rien ne va plus. Si l’entente était déjà à peine cordiale entre les deux partis de gauche, il semble que ces derniers mois, les tensions soient plus vives que jamais. À tel point que l’on assiste, tant lors des séances du conseil communal que sur les réseaux sociaux, à une guerre de la communication.

Un dossier semble plus particulièrement exacerber cette mésentente : celui de cette mère de famille, contrainte de payer une facture de 600 euros pour quatre euros de frais de garderie impayés et confrontée aux huissiers. Dans un communiqué, l’Union Socialiste Communale (USC) de La Louvière a dénoncé la démarche des huissiers… Sans, au passage, tacler le PTB.

"La population n’a que trop supporté les pratiques démagogues du PTB. Afin de créer le buzz, le PTB n’hésite pas à apporter sur la voie publique les difficultés sociales de nos citoyens. Il n’hésite pas non plus à rédiger des motions sur des actions déjà menées par le PS ou encore, comme ce lundi soir, à déposer des propositions qu’il sait contraire au droit afin d’aboutir sur une décision de rejet de la majorité."

Et de poursuivre : "Est-ce véritablement avec ces pratiques que le PTB compte venir en aide à nos concitoyens ? Est-ce avec ces pratiques que le PTB pense concrétiser ses promesses électorales pour une société plus juste ? Le PS dit stop à la démagogie et se retrousse les manches." Concernant la problématique des huissiers, l’USC insiste : "contrairement au PTB qui fait de l’esbrouffe, le groupe PS de la chambre a déposé en décembre une proposition de loi visant à réguler les frais de recouvrement abusif demandés par les huissiers."

Le PTB a naturellement réagi sur la toile. « Le PS louviérois perd les pédales et fait de plus en plus honte au socialisme, le vrai. Après avoir été traité de rat par le bourgmestre de La Louvière, voici encore un épisode avec un visuel ridicule et agressif suite au conseil communal de ce mardi », peut-on lire sur la page Facebook d’Antoine Hermant, chef de file PTB. Ce dernier rappelle que son groupe demande que puisse être organisé le passage d'assistants sociaux auprès des familles qui seraient en difficulté financière face au paiement de frais de garderie ou de scolarité. "Au Parti Socialiste de La Louvière, ils sont forts pour faire des supports de communication douteux. Moins quand il s'agit d'agir sur le terrain et de donner des réponses concrètes aux citoyens", a encore ajouté Livia Lumia, conseillère.

Bref, d’un côté comme de l’autre, on ne semble pas prêt à enterrer la hache de guerre.