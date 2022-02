Si l’incertitude plane toujours sur l’organisation possible ou non des carnavals dans la Cité des Loups, la vie reprend malgré tout peu à peu. Un retour presque « à la normale » qu’entendent préparer les autorités communales. Un appel vient ainsi d’être lancé vers les artistes et musiciens de la région dans le cadre de l’événement estival « artistes en ville. » Ceux-ci seront chargés d’animer les rues du centre-ville tout au long de l’été.

" C’est une chouette manière de redynamiser un peu la ville, je pense que tout le monde est en attente de pouvoir revivre des festivités", souligne Pascal Leroy (PS), échevin. "C’est aussi une belle façon d’attirer du monde et de soutenir nos commerçants." L’appel vient seulement d’être lancé mais déjà, les premières candidatures arrivent : une vingtaine d’artistes se sont déjà manifestés et ont montré leur intérêt pour la démarche.

"On espère avoir des musiciens bien sûr mais pas seulement puisque l’objectif est vraiment de proposer des animations variées, avec des clowns, du cirque,…", ajoute Bruno Meunier pour l’asbl Gestion centre-ville. "On mettra évidemment les talents locaux à l’honneur. Plus on aura de candidats, plus ce sera facile pour nous de proposer quelque chose de chouette." L’an dernière, l’événement avait séduit bon nombre de citoyens.

Cette année encore, il sera organisé dès le premier week-end de juin et jusqu’au 1er septembre. "On part surtout sur des animations les vendredi et samedi, et de manière plus ponctuelle le dimanche si d’autres activités sont prévues. On souhaite que tout le monde s’y retrouve et donc que les commerçants soient ouverts. Les retours l’an dernier étaient très positifs, même si le contexte sanitaire était encore compliqué."

Avec un baromètre qui pourrait bien basculer au jaune dans les prochains jours, l’espoir de vivre un été sans aucune restriction sanitaire est évidemment grand.