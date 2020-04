Le CPAS s'est associé à l'asbl Vie Féminine et à la province de Hainaut.

Si les mesures de confinement observées en ce moment doivent permettre de nous maintenir en sécurité, elles peuvent aussi avoir tout l’effet inverse. En effet, au sein de certains foyers, la violence envers les femmes se fait plus forte ou plus régulière, mettant ainsi en grande difficulté un public plus isolé que jamais en cette période.

Pour lutter contre cette réalité, un nouveau centre d’accueil destiné aux femmes victimes de violences domestiques a vu le jour dans la Cité des Loups grâce à la collaboration du CPAS de la Louvière, de l’asbl Solidarité Femmes et de la province de Hainaut. Cette nouvelle mesure doit venir renforcer les dispositifs existants.

"De nombreuses associations ont tiré la sonnette d’alarme et nous devons malheureusement constater que les craintes étaient fondées. Les chiffres sont en augmentation selon Solidarité Femmes", déplore Nicolas Godin (PS), président du CPAS de La Louvière. "Il y a une véritable urgence. Certaines places sont encore disponibles mais anticiper est crucial si nous voulons éviter de dramatiques situations."

Le CPAS de la Louvière a ainsi pu obtenir de la province de Hainaut la mise à disposition d’un bâtiment. Entre 15 et 20 femmes, avec ou sans enfants, pourront y être abritées. "Solidarité Femmes est chargée de la mise en place du dispositif et de sa gestion journalière. Il faut évidemment comprendre que l’action s’étend au-delà de La Louvière : nous évitons en effet de placer des femmes à proximité du domicile conjugal."

Preuve de sa nécessité, le dispositif a d’ores et déjà été déclenché. Notons que le CPAS a également, de son côté, mis quelques logements libres à la disposition de ces femmes en danger. Si sortir est fortement déconseillé, fuir n’est évidemment pas interdit. Un numéro gratuit pour les victimes de violences conjugales ou pour toutes personnes qui en seraient témoin a d’ailleurs été ouvert au 0800 30 030.