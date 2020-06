Ils rouvrent leurs portes au public les samedis.

Après avoir été fermés et puis finalement saturés à leur réouverture, la situation revient à la normale au sein des recyparcs de La Louvière. Les trois sites rouvriront d’ailleurs leurs portes au public le samedi entre 10 heures et 17h45. La mesure prend effet dès ce samedi 13 juin. Les parcs seront en revanche fermés les dimanches et lundis.

Les citoyens qui ne disposeraient pas ou plus de leur d’accès peuvent prendre contact avec le service environnement de la ville via le 064/77 39 98. Un rendez-vous sera fixé afin d’organiser la délivrance de la carte. Les mesures covid-19 sont évidemment toujours d’application, même si peu à peu, la vie reprend son cours.

Les citoyens qui se rendent dans l’un des recyparcs de l’entité doivent porter un masque, au minimum de confort, au risque de se voir refuser l’accès. La distanciation sociale doit être observée et il est demandé de ne pas s’attarder sur les sites. Les mineurs d’âge de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à circuler au sein du parc.

De manière générale, l’accueil au sein des parcs à conteneurs s’organisera comme suit : le respect des différentes règles et mesures de sécurité sera déjà contrôlé dans la file d’attente. Les citoyens qui ne les respectent pas ne pourront pas accéder au parc à conteneurs et seront invités à faire demi-tour. Les citoyens doivent impérativement rester dans leur véhicule que ce soit dans la file d’attente ou à l’accueil, vitres fermées. Le nombre de personnes par véhicule est limité à deux maximum.

La carte d’accès doit être présentée de l’intérieur du véhicule avec les vitres fermées. Le nombre de voitures présentes à l’intérieur du parc à conteneurs sera limité à un véhicule à la fois par conteneur accessible au déchargement avec présence de deux personnes maximum par véhicules. Aucun matériel de type pelle, brosse, etc. ne sera mis à disposition des citoyens par la Ville. Les citoyens doivent dès lors se munir de leurs propres outils et en aucun cas, ceux-ci ne peuvent être prêtés à d’autres usagers présents dans le parc à conteneurs.

Enfin, rappelons que les collaborateurs des parcs à conteneurs ne sont pas autorisés à manipuler les déchets déposés et ne pourront fournir aucune aide lors du dépôt de ces derniers dans les conteneurs. La courtoisie et le respect restent évidemment toujours de rigueur.