Les discussions étaient en cours, elles se sont finalement clôturées ce jeudi soir. Dès le prochain conseil communal de La Louvière, Michel Bury effectuera un retour aux sources en siégeant à nouveau au sein du groupe MR-IC. Au lendemain des élections de 2018, bien qu’élu sur cette même liste, ce dernier avait décidé de claquer la porte et de siéger en tant qu’indépendant aux côtés de Jonathan Christiaens.

Depuis quelques mois, Michel Bury avait fait part de son souhait de revenir vers sa famille politique d’origine. "J’ai mal évalué mon geste par rapport à mon parti. J’ai eu tort, même si je suis toujours resté fidèle aux valeurs du libéralisme", explique ce dernier. "Le MR a accepté mon retour, c’est une très bonne nouvelle pour moi. J’étais favorable à la démarche de notre président, Bernard Liébin, qui souhaite renforcer la section locale et plus généralement notre parti."

Ce faisant, les réformateurs récupèrent le siège qu’ils avaient perdu en 2018. Cinq conseillers représenteront le parti. Un courrier, signé par le principal intéressé et l’ensemble des conseillers communaux MR, a été envoyé ce jeudi au directeur général de la ville afin de lui exposer le changement. "Denis Ducarme, président de la Fédération Provinciale du Hainaut et Maxime Daye, président de la Fédération MR du Centre, se réjouissent de ce ralliement qui renforce le mouvement libéral dans la région du Centre", explique-t-on du côté du MR.

"Le MR de La Louvière se trouve ainsi renforcé dans ses démarches pour assurer une gestion responsable et dynamique de La Ville tout en évitant une dette insupportable pour les citoyens louviérois et surtout pour leurs enfants et petits-enfants. Il est plus que temps de casser la spirale infernale de cette majorité PS-Ecolo qui entraîne notre ville vers une situation sociale, économique, commerciale catastrophique."

Précisons encore que Jonathan Christiaens ne devrait pas suivre la même voie, ce dernier refusant de rejoindre le parti qu’il avait quitté. Il continuera donc à siéger seul, en tant qu’indépendant.