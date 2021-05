C’est une bonne nouvelle pour les Loups et pour les badauds de passage. Le wifi urbain vient en effet d’être installé dans le centre-ville de La Louvière. Neufs antennes ont été installées en privilégiant les lieux culturels et de rencontres, comme les places communales, Maugrétout et Mansart, ainsi que les musées de l’entité dont l’Ecomusée du Bois-du-Luc, le Centre Kéramis, le Centre de la Gravure, le MILL ou encore le Centre Daily-Bul & co.

Ces bornes donnent accès à une connexion wifi gratuite en extérieur, pour une meilleure connectivité à proximité des lieux d’échanges. "Concrètement, il suffira aux internautes de se connecter via les paramètres de leurs appareils, au "wifi urbain La Louvière"", explique Emmanuëlle Lelong, échevine du projet Ville Numérique. "Ils devront alors accepter les conditions d’utilisation avant d’être redirigés vers le site web de la Ville. L’opération peut prendre quelques secondes lors de la première connexion, mais permet ensuite de surfer librement au coeur de la Cité des loups."

Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet Smart Cities, auquel la ville a souscrit depuis plus d’un an déjà avec notamment l’instauration du guichet numérique et la possibilité de prendre rendez-vous en ligne au sein de la cité administrative. "Résolument tournée vers l’avenir, la Ville s’engage à répondre aux attentes des citoyens pour qui la transition numérique et l’accès aux nouvelles technologies sont indispensables."

La ville annonce d’ores et déjà que "le déploiement du "plan numérique" continue et fera bientôt l’objet d’autres communications."