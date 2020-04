320 tests ont été effectués auprès des résidents et du personnel.

La situation dans les maisons de repos reste particulièrement délicate. Il a fallu attendre de trop longues semaines avant que des tests généralisés ne puissent y être effectués. Certaines structures ont ainsi payé un lourd tribut humain, avec par endroits plusieurs dizaines de seniors contaminés et tout autant de décès.

L’attention portée aux résidents, ainsi qu’aux membres du personnel qui reste en première ligne, est donc permanente. Dans la cité des Loups, une campagne de tests a pu être effectuée au sein des deux maisons de repos. La résidence des Aubépines avait été ciblée il y a près d’un mois. La présidence du CPAS était depuis en attente de pouvoir faire de même pour la résidence Laetare.

"Considérée comme non-prioritaire, nous ne pouvions profiter de ces examens covid, et ce malgré les nombreuses pressions que nous avons pu mettre", regrette le président du CPAS, Nicolas Godin (PS). Ce dernier a finalement pu obtenir gain de cause et ce ne sont pas moins de 320 tests qui ont pu être réalisés, tant sur les résidents de l’implantation que sur le personnel.

"Les résultats nous ont été transmis ce mardi. In fine, sept cas positifs ont été détectés, dont quatre chez des résidents. Le foyer présent au sein de notre résidence semble avoir été contenu dans une zone précise. Cela va faciliter le travail des équipes soignantes. Si le taux de cas positifs se veut si faible, cela ne signifie pas que nous devons le pied quant aux dispositions prises. Bien au contraire, nous sommes conscients qu’un manque de vigilance peut avoir de lourdes conséquences."

D’autant plus que les visites devraient être à nouveau permises, sous de strictes conditions et uniquement si l’organisation et l’équipement sanitaire le permettent.