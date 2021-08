C’est reparti pour un tour. Après avoir repris ses quartiers du 30 juin au 4 juillet, l’événement En Voiture, Simone ! remet le couvert et réinvite les cinéphiles à prendre part à quatre nouvelles séances de cinéma drive-in. Prévues du 26 au 29 août, elles devraient rencontrer un nouveau franc succès, compte tenu de la diversité du programme proposé.

Après les projections de Retour vers le Futur 2, de La Cité de la Peur, de Shrek, de Pretty Woman et finalement Fast and Furious, c’est un autre classique du 7e art qui séduira le public. Thelma et Louise, de Ridley Scott, ouvrira en effet cette seconde salve. Le lendemain, place aux frissons grâce à Scream, pour poursuivre avec bien plus de légèreté devant Charlie et la Chocolaterie. C’est finalement Mammi Mia ! qui clôturera la programmation estivale.

"Magique pour les gamins, nostalgique pour les anciens et totalement réjouissant pour tout le monde, le rendez-vous donne l’occasion de partager un moment convivial avec les passagers que l’on a décidé d’emmener", souligne-t-on du côté de Central. "À chaque séance, des occasions de faire décoller l’ambiance : animations, popcorn servi en roller, foodtrucks, quizz collectif… Le tout sous le haut patronage de Simone, égérie pleine de glamour et de folie interprétée par la comédienne Fanny Hanciaux (Compagnie des Mutants)."

Concrètement, Le parking de Louvexpo où s’installera ce cinéma éphémère peut accueillir jusqu’à 200 voitures. La réservation est obligatoire pour que chaque véhicule trouve facilement sa place et que les occupants profitent d’une vue idéale. Pour participer, il est obligatoire de réserver sa place via ce lien ou au numéro suivant : 064/21.51.21. Il faudra compter 15 euros par véhicule.

Le placement des voitures est prévu entre 20h30 et 21h30. Le début de la projection sera possible dès la nuit tombée. Le son sera diffusé directement en FM sur la radio de la voiture.