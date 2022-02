A La Louvière, dans un Car wash situé à la rue de la Grattine - rue qui jouxte le shopping Cora - deux individus ont commis une tentative de vol avec effraction. Les faits se sont déroulés le mercredi 27 octobre 2021 vers 04h15 du matin.

Le premier individu était vêtu d'une veste foncée matelassée et portait une capuche bordée de fourrure. Il portait un pull à capuche bleu et un pantalon de training bleu également. L'homme portait des baskets foncées et une casquette foncée également. Le deuxième individu, lui, portait une veste noire. Il était vêtu d'un pull à capuche noir, d'un pantalon en jeans clair et de baskets blanches. Les deux individus se sont déplacé à bord d'une fourgon blanc de marque Fiat, modèle Ducato.

Si vous connaissez ces individus ou si vous possédez des informations supplémentaires, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu. Vous pouvez également faire part de votre témoignage via le numéro de téléphone gratuit : 0800/30 300.