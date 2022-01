Tout comme l’hôpital de Jolimont, l’hôpital de Tivoli rendra payant son parking destiné aux visiteurs. Le personnel devra, quant à lui, utiliser le nouveau parking à étages auquel il aura accès grâce à l’utilisation d’un badge. Cette mesure sera mise en place au 1er mars 2022.

L’occasion de faire le point sur les lieux de stationnement gratuits à proximité de Tivoli et au sein de la Commune.

La Ville de La Louvière compte pas moins de 15 parkings dont 13 sont entièrement gratuits. La Commune propose un parking gratuit à moins de 10 minutes à pieds du Centre-ville.

Dès lors, le parking gratuit le plus proche de l’hôpital universitaire du Tivoli est le parking Saint-Maur des fossés. Longeant le stade de Tivoli, ce parking ne compte pas moins de 170 places dont 10 réservées aux personnes à mobilité réduite.

Au total, c’est plus de 2500 places gratuites qui sont disponibles avec, notamment, les parkings des deux gares SNCB, le parking de La Louvexpo, le parking Belle-vue et celui de l’Hôtel de Ville, pour les plus connus. Les deux parkings payants du Nicaise et de la Place Maugrétout sont, quant à eux, situés dans le centre de la Cité des Loups.

A cela s’ajoute les zones de stationnement, réparties en deux couleurs : bleu et rouge. Les zones rouges payantes et les zones bleues utilisables en veillant à mettre son disque de stationnement de 9h à 18h.

La Ville a également parsemé son centre-ville de 48 places « Shop & go » utilisables 30 minutes gratuitement. Pour ce faire, il faut simplement prendre le ticket adéquat à l’horodateur.