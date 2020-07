Il sera désormais impossible d'aller acheter un paquet de cigarettes, une boisson ou n'importe quel autre article en fin de soirée et durant la nuit à La Louvière. Une nouvelle mesure pour lutter contre la propagation du Covid-19 vient en effet d'être adoptée par Jacques Gobert, le bourgmestre La Louvière.

Hormis le secteur Horeca, toutes les entités économiques du territoire louviérois – en ce compris les magasins de station-service - seront tenus de rester fermées entre 22h et 6h. Cette nouvelle mesure entrera en vigueur à partir de ce vendredi 31 juillet.

Depuis le 25 juillet, il était déjà interdit de vendre des boissons fermentées et/ou spiritueuses à emporter après 22h et ce, jusqu'à 6h. Il était également déjà proscrit d'utiliser des chichas tandis que le port du masque a été rendu obligatoire pour les activités autorisées rassemblant plus de 15 personnes sur la voie publique et sur les terrains privés ou publics en plein air, en plus des lieux visés par le Conseil National de Sécurité (CNS).

La Ville de La Louvière rappelle également qu'il est indispensable de respecter les mesures d’hygiène, favoriser les activités en extérieur, rester vigilants vis-à-vis des personnes vulnérables et bien évidemment garder une distance de sécurité.