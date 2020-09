Tout est bien qui finit bien ! Ce lundi, plusieurs automobilistes auront eu une belle frayeur en croisant la route d’un berger malinois, notamment sur l’autoroute. Le chien a pu être repéré par un membre de l’équipe de la SPA de La Louvière alors qu’il s’offrait quelques minutes de liberté dans les rues de la Cité des Loups.

Dans la poursuite, les bénévoles de la SPA ont été rejoints par plusieurs équipes de la police locale de La Louvière. Un renfort bienvenu alors que le chien, inapprochable, s’engageait sur l’autoroute en causant d’énormes frayeurs aux usagers de la route. "Il croisait au pas de course des voitures roulant à vive allure", relate la SPA.

Rex a finalement remonté la A54 avant de bifurquer sur la E42 vers Charleroi, en pleine heure de pointe. "Grâce au concours de la police, la circulation a été interrompue quelques minutes, juste avant la sortie Manage." C’est après avoir vu le chien errant que Jason, qui passait par là, est entré en jeu avec sa chienne Kiara afin de prêter main forte aux policiers et aux bénévoles.

"Le chien courrait toujours sans s'arrêter mais voir un congénère joueur a détourné son attention. Il a alors décidé d'aller à sa rencontre et d'interrompre sa course folle. Après quelques minutes de mise en confiance, et de grosses frayeurs quand il a voulu traverser devant un camion, Rex a finalement accepté de se laisser approcher."

Pucé, Rex a heureusement pu être restitué rapidement et sain et sauf à sa propriétaire.