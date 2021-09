U.P.

Le samedi 4 septembre dernier, une bagarre a éclaté entre plusieurs personnes à la rue de Belle-Vue, à proximité de deux débits de boissons. Lorsque les services de police sont intervenus pour faire cesser les heurts, une personne s'est rebellée et a été privée de liberté. Mais plusieurs individus s'en sont alors pris aux policiers, qui ont essuyé des jets d'objets dont des contenants en verre. Trois agents ont été blessés, ce qui a entraîné quatre jours d'incapacité de travail pour deux et cinq jours pour le troisième. Par ailleurs, les "mutins" ont également dégradé un véhicule de service.

Pour la zone de police de La Louvière, ces faits sont intolérables. "Nous ne tolérons pas que les policiers soient la cible d’objets destinés à les blesser. Une enquête est en cours afin d’identifier les auteurs", a indiqué la zone de police.

Celle-ci a remarqué que les clients de ces débits de boissons ont pris pour habitude d’occuper tout ou une partie de la largeur de la rue de Belle-Vue, ce qui rend difficile voire empêche le passage des véhicules.

"Ce comportement, irresponsable et dangereux sur une chaussée densément fréquentée, l’est encore davantage lorsque de l’alcool est consommé. Il constitue également un trouble de l’ordre public et expose le contrevenant à une amende administrative de maximum 350 euros ainsi qu’à une arrestation administrative en cas d’entrave à la circulation."

La consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique, en dehors des terrasses et des lieux autorisés, constitue une infraction au Règlement Communal de Police et est punissable d’une amende administrative de 350 euros. La zone de police annonce que les contrôles seront renforcés dans les semaines à venir. "Nous veillerons à l’application stricte de la loi, afin de préserver l’ordre et la quiétude dans notre entité", avertit-elle.