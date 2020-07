La Ville lance un appel aux artistes de la région.

Une ambiance estivale et conviviale au milieu des dessinateurs, peintres ou sculpteurs... Il y aura un air de Montmartre le dimanche 23 août sur la place Mansart à La Louvière. Même si le port du masque y sera très probablement obligatoire et qu'il faudra respecter les mesures sanitaires strictes, les Louviérois et curieux de la région pourront voyager durant quelques heures à travers les oeuvres d'art de nos artistes.

(...)