Il y a pratiquement un an, la ville de La Louvière adhérait à la plateforme HOPLR, un réseau social de quartier destiné à renforcer la solidarité et la convivialité entre des habitants d’un même quartier qui, d’apparence, n’ont rien en commun si ce n’est leur lieu de résidence. Au niveau de la ville, l’intérêt d’HOPLR réside dans le fait de développer la cohésion sociale et la dynamique de proximité avec les services communaux.

Les usagers peuvent utiliser le réseau pour diffuser une information plus ou moins ciblée – à l’échelle communale, d’un village, d’un quartier, d’une rue ou même d’un bout de rue – sonder la population, apporter des précisions,… Le réseau ne permet pas la publicité, ni même l’anonymat et se veut surtout dans une logistique positive et constructive. Depuis son lancement, le réseau semble avoir convaincu.