C’est probablement pour certains une véritable belle occasion à saisir. La ville de La Louvière vient en effet d’ouvrir un appel à projets pour valoriser le site Grande Louvière, sur une superficie totale de 25 633 mètres carrés. À ce jour, ces terres appartiennent toujours à la ville de La Louvière mais cette dernière souhaite les mettre à la disposition de candidats pour une période de 15 années.

L’appel à projets s’inscrit dans le cadre du programme stratégique transversal communal (PST) et du projet de ville, et a vocation à exploiter de manière responsable des terres aujourd’hui inoccupées. "Nous recherchons un occupant, une personne physique, une asbl ou une association de fait qui nous proposera la plus belle manière d'utiliser ces terrains dans la philosophie du PST", confirme la ville.