© D.R.

Une fois n’est pas coutume, la ville de La Louvière a décidé de faire appel aux artistes de son territoire. Dans le cadre des festivités liées à la Journée Mondiale du Louviérois, prévue le 15 mai prochain, la ville, en collaboration avec le centre culturel Central et le Syndicat d'initiative, lance un appel aux artistes louviérois afin de customiser 10 louves créées par Gil Hautois.



Une fois customisées, ces louves en polyester deviendront propriété de la ville et seront exposées dans plusieurs bâtiments communaux. Les artistes sélectionnés bénéficieront d'un budget de 1250 euros pour cette performance, cachet et matériel compris. Plusieurs conditions doivent être remplies afin que la candidature soit prise en compte. À savoir être un artiste louviérois et donc résider sur le territoire, être disponible le vendredi 13 mai de 18h à 22h ou le dimanche 15 mai entre 11h et 18h, remettre un portfolio ou quelques exemples de travaux réalisés, remettre une proposition sur base d'un support graphique.

Les candidatures devront être déposées avant le 18 avril via chemeryck@lalouviere.be. Les artistes sélectionnés par le jury seront contactés dès le 22 avril. Pour rappel, selon Central, la Journée Mondiale du Louviérois est "une opération citoyenne, participative et festive qui, par une approche ludique et loufoque, interroge et repense l’identité du territoire et de ses habitants." Les habitants, les commerçants, les acteurs culturels et associatifs, les restaurateurs ou encore les clubs de tous genre sont invités à y prendre part.