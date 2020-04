La situation en Italie est telle que les mairies doivent distribuer des bons alimentaires aux familles dont les membres ont perdu leurs emplois.

La guerre contre le covid-19 est loin d’être remportée. Mais déjà, à cette crise sanitaire sans précédent s’ajoute désormais une importante crise économique. En Italie, la situation est telle que de nombreuses familles ne parviennent plus à se nourrir et ne survivent que grâce au soutien des autorités.

La marge de manœuvre de ces dernières est cependant limitée, ce qui rend la situation d’autant plus dramatique. La ville de La Louvière a dès lors décidé d’apporter son aide via un appel aux dons à destination de ses villes jumelées. Le Bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert (PS), a pris la décision de contacter personnellement les maires d'Aragona en Sicile, de Foligno en Ombrie, de Pineto, de Roseto degli Abruzzi, de Atri et de Silvi dans les Abruzzes.