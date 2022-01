L’exercice n’est pas simple, il a été d’autant plus difficile que les effets de la crise sanitaire se font encore ressentir. Mais c’est finalement bien un budget 2022 à l’équilibre que les élus locaux louviérois ont été invités à voter au conseil communal de ce lundi soir. À l’ordinaire, ce dernier représente un volume budgétaire d’un peu plus de 137 millions d’euros (+3%). À l’extraordinaire, ce sont près de 45 millions d’euros qui devraient être investis pour mener à bien divers projets.

"2022 va nous permettre de poser les premiers jalons de la mise en œuvre de notre projet de ville. Nous tracerons le chemin pour que La Louvière puisse entamer sa reconversion et pour qu’elle devienne une ville plus verte, plus connectée et plus dynamique", souligne le bourgmestre, Jacques Gobert (PS). À ce titre, des crédits ont été prévus pour l’acquisition du parc Boël (500 000 €), l’aménagement des étangs de Strépy (300 000 €) ou des terrils Sainte-Marie et Saint-Hubert (130 000 €).

"Les négociations avec Duferco pour le rachat du parc Boël n’ont pas encore commencé, ce sont donc des sommes inscrites à titre indicatif", précise cependant le bourgmestre. On notera qu’en matière de mobilité, que la ville mettra en œuvre le programme Wallonie Cyclable (2,4 millions d’€), installera des bornes de recharge électrique (15 000 €) et créera un parking de délestage en entrée de ville, en connexion directe avec le métro-bus.

Côté rénovation urbaine, les projets ne manquent pas. Les efforts seront notamment concentrés sur Haine-Saint-Pierre, via le rachat et la rénovation de bâtiment insalubres et inoccupés ou via la poursuite des aménagements du quartier du Bocage. 11 millions d’€ seront par ailleurs consacrés aux voiries communales, y compris au financement du contournement est. 3 millions d’€ seront investis dans les écoles de l’entité, pour leur rénovation énergétique.

Le milieu sportif ne sera pas en reste puisque la ville prévoit toujours la rénovation et l’extension du hockey de Saint-Vaast et, surtout, la création d’un véritable complexe d’athlétisme in et outdoor au stade Tivoli. "Un appel à projets sera relancé en février mais nous comptons avancer et procéder à la rénovation de la piste dès cette année." D’importants travaux, notamment la démolition de tribunes, devront être entrepris pour offrir aux athlètes un centre digne de ce nom.

Enfin, côté culture, la ville prévoit le redéploiement des activités muséales au sein du château Gilson, qui devra être rénové, et côté tourisme, la création d’un espace réservé aux motorhomes. Autant de projets qui devraient idéalement voir le jour dans le courant de cette année, ou en tout cas être initiés.