Si l’exercice n’est jamais aisé, il aura été rendu d’autant plus difficile en cette année de crise. Malgré tout, la ville de La Louvière a présenté, ce mardi matin, un budget 2021 à l’équilibre. La majorité PS-Ecolo a fait le choix de ne pas le présenter en déficit alors que le gouvernement wallon autorise exceptionnellement les communes à le faire, à hauteur de 5%. Ce budget sera soumis au vote du conseil communal ce mardi soir.

Le bourgmestre, Jacques Gobert (PS), n’a pas caché ses craintes quant à l’avenir alors que les effets de la crise se feront sentir durant plusieurs années et que les finances communales sont toujours plus sollicitées. "En additionnant les coûts réels de la crise à ce jour et les coûts estimés, nous atteignons un budget de cinq millions d’euros", a-t-il expliqué. Qu’à cela ne tienne, la ville doit continuer à avancer.

À l’ordinaire, elle présente un montant total de 133,4 millions d’euros, dont 42 millions sont dédiées aux dépenses de personnel. 19 millions sont affectés aux dépenses de fonctionnement et 51 millions aux dépenses de transfert (plan de relance, dotation à la zone de police, dotation au CPAS). À cela s’ajoute encore le montant de la dette. Du côté des recettes (115 millions), la ville peut compter sur le fonds des communes, l’additionnelle à l’IPP, le complément du plan Marshall ou encore l’additionnelle au précompte immobilier.

À l’extraordinaire, 40 millions d'euros seront dédiés à la réalisation de projets. "C’est un budget qui se veut volontariste et qui représente la moitié de notre capacité d’emprunt sur une mandature", a souligné le maïeur. "Nous devons cependant relativiser ces chiffres puisque certains projets, lancés en 2020, ne sont pas finalisés et le seront en 2021. Ils ont donc été repris au budget 2021."

18 millions d’euros seront dédiés aux travaux et voiries (création ou aménagement de parkings, rénovation de places, lancement d’études, installation de toilettes publiques, amélioration de l’égouttage,…), 3 millions aux cimetières (verdurisation, aménagements, extension et sécurisation de sites) et 6,8 millions à la rénovation urbaine. C’est dans ce cadre que, en 2021, trois millions d’euros seront dédiés aux travaux du boulevard urbain est.

Le quartier du Bocage sera par ailleurs désenclavé afin d’en faire un lieu d’activités ludiques et sportives. Une étude sera aussi lancée pour définir l’avenir du site de La Louvière sud. Toujours au niveau du sport, la ville va investir pour remplacer le terrain synthétique de Bracquegnies-Sport et le terrain du club de hockey, rénover la piste d’athlétisme et installer à Besonrieux une aire de jeux et un terrain multisport.

En matière de mobilité, les investissements se poursuivront avec le projet Wallonie cyclable, l’acquisition de vélos électriques, l’installation d’abris-bus et la mise en zone 30 du centre-ville. Précisons encore que divers investissements sont prévus pour la culture, dans les écoles et les crèches. Ces projets restent évidemment toujours conditionnés à la capacité des services à les porter, à l'octroi d'éventuels subsides et à l'évolution du contexte économique, plus que jamais incertain.