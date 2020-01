Le bénévole sera chargé des soins des animaux, et dont aussi de leur sociabilisation.

Déguster une pâtisserie maison entourée de quelques félins placés et proposés à l’adoption par la SPA de La Louvière, c’est possible depuis maintenant plus d’un an dans la Cité des Loups. En ce début de nouvelle année, Sandra Alongi, gérante du bar Complètement Félin, tire un bilan très positif : en 13 mois, ce sont 109 petits félins qui ont rejoint une nouvelle famille après un passage par le bar.

Force est donc de constater que l’objectif est atteint et que le concept séduit. Pour preuve, l’équipe de bénévoles s’agrandit toujours un peu plus. Un câlineur supplémentaire est par exemple actuellement recherché. "Je peux déjà compter sur cinq personnes mais une sixième ne sera pas de trop pour combler les trous liés aux indisponibilités de chacun", explique Sandra Alongi.

L’heureux élu devra ainsi être disponible en semaine comme en week-end pour une durée d’au minimum six mois. "Il faut vraiment être flexible pour que l’on puisse faire un bon travail avec les chats et assurer les urgences vétérinaires lorsqu’il y en a. La personne devra donc être motorisée. Pour le reste, il n’y a pas de profil type. La personne sera sensibilisée à l’hygiène, aux maladies des chats, à leur manipulation."

Au programme, des séances de ronronthérapie mais pas seulement. "Il y a deux volets : le premier consiste à m’aider dans les soins. Il faudra donc nourrir les pensionnaires, veiller à la propreté de leur litière et passer un moment avec chacun, soit pour des câlins, soit pour des jeux et de la sociabilisation. Le deuxième volet, c’est plutôt de la surveillance du bar. Je demande aux bénévoles d’être mes yeux lorsque je suis moins disponible."

En effet, de strictes règles entourent la venue au bar à chats : ne pas nourrir les animaux, ne pas les prendre à bras, ne pas ouvrir les deux portes du sas simultanément,… "Un bar à chats, c’est beaucoup de bonheur et de belles histoires mais aussi beaucoup de responsabilités. Nous sommes avant tout présents pour assurer le bien-être de nos compagnons. Nous voulons qu’ils soient le mieux possible au sein du bar."

Au maximum, dix chats, chacun avec son caractère et ses spécificités, peuvent occuper les lieux et ainsi espérer faire fondre le cœur de l’un ou l’autre client. Pari réussi pour 109 d’entre eux donc depuis novembre 2018.