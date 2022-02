Tard hier soir, un chauffard a remonté la rue Sylvain Guyaux dans le centre de La Louvière. Sur sa route, l'homme a percuté un groupe de piétons présents à la sortie du pub Flanagan's ont rapporté nos confrères de Sudpresse.

Les faits se sont produits à 2h59 du matin précisément. L'heure à laquelle, suite aux règles communales, les cafés venaient de fermer. Des clients étaient alors sur le trottoir entrain de discuter quand un chauffard semble avoir foncé sur eux. De justesse, un jeune homme tire une amie vers lui pour lui éviter de se faire renverser. Une autre personne saute sur le côté pour éviter le véhicule. Malheureusement, une jeune fille est projetée sur le trottoir et une autre est percutée. Au vu de la situation, ces jeunes femmes sont des miraculées.

Présent dans son bar lors des faits, Mehdi Mrakha, le propriétaire du Flanagan's, s'est empressé d'appeler les secours. Ces derniers étant déjà prévenus, le patron du pub est sorti dans la rue à la recherche de témoins potentiels. Afin d'aider la police, le cafetier a également fourni les enregistrements des caméras de surveillance situées sur la façade de son pub. On voit alors sur les images un véhicule rouler à vive allure sur la bande réservée aux transports en commun et percuter des piétons.

Malgré la gravité des faits, la voiture a poursuivi sa route. Le chauffeur est rentré chez lui et a donc fait un délit de fuite. Finalement, celui-ci a pu être retrouvé grâce à son numéro de plaque et aux images des vidéos de surveillance. D'après ces images, le conducteur roulait à une vitesse inadaptée et ne parait pas avoir freiné. Le chauffard aurait pu être surpris mais le lieu est pourtant fortement éclairé. Désormais, l'auteur des faits doit être entendu par le juge d'instruction en charge du dossier.