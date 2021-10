Dour, Ronquières ou encore Spa sont inévitablement associées à leur festival. Et si, dans les années à venir, il en était de même pour la commune de La Louvière ? C’est en tout cas le souhait de Stéphane Mansy, citoyen engagé. Ce dernier propose en effet que la Cité des Loups devienne le théâtre d’un festival international annuel basé sur le rythme et les percussions. Objectif, attirer du monde le temps d’un week-end et développer de la cohésion au sein de la population.

"Il y a déjà eu, par le passé, des festivals qui drainaient beaucoup de monde à La Louvière", rappelle le citoyen. "Ce que je propose, aujourd’hui, c’est d’avoir une certaine récurrence, de proposer un événement annuel qui permettrait l’implication citoyenne et qui résonnerait dans le cœur de la population." Rapidement, le thème du rythme s’est imposé. "Les Louviérois sont des amoureux du carnaval. Un tambour qui retentit dans la rue entraîne une réaction, une émotion."

Et de poursuivre : "La Louvière est une commune multiculturelle. Le rythme est quelque chose qui est commun à toutes les populations, que l’on soit belge, marocain, italien, turc, grec, originaire d’un pays de l’Est. Les percussions se retrouvent dans tous les styles de musiques, dans toutes les cultures. Le simple fait de parvenir à applaudir à l’unisson est la preuve que le rythme, c’est quelque chose qui est ancré en nous."

À l’instar du festival mondial du folklore qui se déroule chaque année à Saint-Ghislain, l’idée d’un festival international se développe. "Nous sommes la cinquième ville de Wallonie, l’épicentre de la région du Centre. On mérite d’avoir un événement qui attire au-delà de nos frontières et qui permet à nos commerçants, à notre secteur horeca de profiter de retomber financière en dehors de la saison carnavalesque, pourquoi pas à la fin du mois d'août ?"

Bien entendu, il ne s’agit jusqu’ici que d’une proposition. Aucune proposition officielle n’a été formulée à l’attention des autorités communales, même si Stéphane Mansy espère que les éventuelles réactions positives autour de son idée suscitent des réactions. "Les tamboureurs seraient associés à la démarche, on pourrait imaginer des moments plus intimistes et en parallèle des fanfares, des déambulations dans le centre urbain."

Il s’agirait aussi de faire la sortir la culture de ses murs et d’aller à la rencontre d’un public qui peut se montrer frileux à l’idée de pousser la porte d’un musée ou d’une salle de théâtre.