Les enjeux climatiques sont réels et bon nombre de citoyens tentent, dans leur quotidien, de se montrer proactifs en faveur de l’environnement. C’est vers ces citoyens, déjà conscientisés, que la ville de La Louvière se tourne désormais. Dans le cadre de la création d’un comité de pilotage du plan d’actions en faveur de l’énergie durable et du climat (PAEDC), plusieurs candidats sont recherchés.

Élaboré par la ville, ce PAEDC a vu le jour afin que chacun puisse contribuer à la réalisation d’actions bénéfiques pour l’environnement, mais pas seulement. "Les avantages se traduiront également en termes d’économies financières et de créations d’emplois locaux en faveur des citoyens et acteurs de l’entité", explique-t-on du côté de la ville. "Tout le monde peut donc s’approprier les enjeux sociaux, économiques et environnementaux liés au changement climatique."

Et de poursuivre : "cet engagement est l’affaire de tous, même si l’administration se veut exemplaire en mettant en œuvre son plan d’actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur son territoire." Concrètement, le comité de pilotage sera mis en place pour les six années ) venir. "Il permettra aux différents acteurs du territoire tels que les services communaux, citoyens, associations, acteurs économiques et socio-culturels de se concerter à deux reprises par an minimum, en soirée, afin de contribuer à la transition énergétique communale."

Ce comité sera composé d’une trentaine de personnes âgées de minimum 16 ans résidant et/ou travaillant sur l’entité de La Louvière. L’appel aux volontaires est d’ores et déjà ouvert, les candidatures doivent être soumises à l’administration communale au plus tard le 31 juillet prochain. In fine, cinq membres effectifs et cinq membres suppléants seront désignés afin de représenter les citoyens au sein du comité.

Le formulaire de candidature est disponible à l’accueil de l’administration communale, dans les différentes antennes administratives ou directement depuis le site internet de la ville. Une fois complété (nom, prénom, adresse, date de naissance, adresse, raison pour laquelle le candidat souhaite prendre part au comité de pilote), le document sera à renvoyer soit par courriel à pollec@lalouviere.be, soit déposé dans l'un de ces lieux. Tout complément d’information peut être obtenu auprès de la coordinatrice POLLEC par mail ou par téléphone au 064/273 856.