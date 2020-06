Central et la ville de La Louvière sont à la manoeuvre.

La saison 4 de Central se veut définitivement innovante. Après avoir annoncé que cette dernière se dévoilerait en deux phases, le centre culturel annonce qu’en collaboration avec la ville de La Louvière, un cinéma drive-in sera installé sur le parking du Louvexpo cet été. De quoi se divertir en toute sécurité… et se replonger quelques années en arrière.

En effet, le drive-in « En voiture Simone ! » proposera des grands classiques du cinéma aux spectateurs confortablement installés dans leur voiture. Ceux-ci pourront profiter du spectacle avec une retransmission du son via leur autoradio. Du 3 au 7 juillet et du 25 au 29 août, ce sont dix séances qui raviront les plus nostalgiques, le tout dans une ambiance vintage digne des cinémas en plein air américains.

"C'est Simone en personne, personnage haut en couleur tout droit sorti des 60's, qui animera l'avant-soirée", précise par ailleurs Central. Côté programmation, les cinéphiles devraient trouver leur bonheur grâce à une sélection de films cultes tels que Gladiator, Ghostbuster, E.T. ou encore Dracula version Coppola. L'occasion de (re)découvrir des classiques du septième art, qui plus est projetés sur grand écran.

En pratique, précisons que le parking de Louvexpo où s'installera ce cinéma éphémère pourra accueillir jusqu'à 200 voitures. "Pour les à côtés, c'est Simone qui régale avec des animations, un bar et des foodtrucks qui seront mis à disposition avant la projection. En cas de mauvais temps, Simone a tout prévu et des aménagements seront mis en place." En Belgique, les plans B sont malheureusement bien nécessaires…

Pour permettre le bon déroulement des séances, les spectateurs auront préalablement dû réserver l’emplacement de leur véhicule (064/21 51 21) pour un montant de 15 euros. Les voitures seront placées entre 20h30 et 21h30, la séance débutera dès la nuit tombée. La première projection, à savoir E.T. l’extraterrestre, sera offerte au public. Suivront ensuite Dracula, Ghostbuster, Beetlejuice et Gladiator. La programmation du mois d’août (25, 26, 27, 28 et 29 août) sera quant à elle dévoilée d’ici peu.