C’est un projet qui ne transformera pas littéralement le paysage de la rue Albert 1er de La Louvière mais qui devrait malgré tout contribuer à sa redynamisation. Ce mardi soir, le conseil communal a en effet voté l’aménagement du bâtiment situé au numéro 19 de cette même rue afin de le transformer en espace polyvalent. C’est la Régie Communale Autonome qui en sera chargée.

"Nous avons un projet pour lequel nous avons déjà obtenu un permis d’urbanisme", explique le bourgmestre, Jacques Gobert (PS). "Ce bâtiment est en fait une propriété communale et est cédé à la régie communale autonome. L’adjudication est en cours, l’entreprise en charge de son aménagement devrait être désigné dans les tous prochains jours."

Les autorités communales se sont donné le temps de la réflexion afin d’envisager l’avenir de la bâtisse. "Nous nous sommes basés sur une étude menée autour de la redynamisation du centre-ville et avons souhaité en faire un bâtiment qui s’inscrive dans la continuité de l’offre commerciale. Dans sa forme architecturale, il s’agit d’un bâtiment assez austère, qui créé une rupture dans cette offre commerciale."

Pas question pour autant de s’en retourner et de le mettre en vente. "Nous aurions pu le faire mais nous ne voulions pas pour autant prendre le risque qu’un promoteur le rachète et le démolisse. Nous avons donc décidé de l’ouvrir au niveau du rez-de-chaussée afin de proposer un espace qui se prêterait très bien à l’aménagement d’un marché couvert, avec une cafeteria centralisée. Le tout en gardant l’âme du bâtiment."

Dans les étages, il est envisagé de permettre l’accueil des artistes et d’aménager des bureaux. Si tout se passe comme prévu, les travaux pourraient débuter dans le courant du mois de mai ou en juin au plus tard et s’étaler sur une durée estimée de 540 jours calendrier.