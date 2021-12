La volonté est claire : la ville de La Louvière souhaite concrétiser la redynamisation du site du Tivoli, pour lequel un appel à projets avait déjà été précédemment lancé. La RAAL avait été le seul candidat à y répondre mais rapidement, des obstacles s’étaient dressés entre les deux potentiels partenaires. Aujourd’hui, la ville annonce son intention de relancer un nouvel appel à projets.

"À défaut d’offres conformes, la procédure n’a pu aboutir", rappelle la ville, faisant référence au projet présenté par le club de football, qui ne respectait pas la clause Orban, c’est-à-dire la nécessité de laisser le site au maximum en libre accès et au plus grand nombre. "Face à cette situation, le collège communal avait déclaré vouloir poursuivre la réflexion afin d’assurer un développement harmonieux du site. À cette fin, toutes les hypothèses de travail ont pu être analysées au cours des dernières semaines."

On apprend encore que dans la foulée, les représentants de la RAAL et de la ville de La Louvière se sont une nouvelle fois rencontrés ce lundi 6 décembre. "Ils ont pu échanger sur les raisons de l'échec du précédent appel à projets. À cette occasion, le club a confirmé sa volonté de réaliser un nouveau stade sur le site du Tivoli. Les représentants communaux ont pu préciser leurs obligations et leurs attentes quant au déploiement d'un projet sur le site du Tivoli."

Un nouvel appel à projet va dès lors être rédigé dans cet esprit, "dans une volonté de dialogue constructif avec tous les opérateurs concernés." Impossible cependant, à ce jour, d’en dire davantage et de préciser si oui ou non les intentions de la RAAL deviendront réalité.