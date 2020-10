La soirée s’annonce longue et délicate pour les forces de l’ordre. En effet, depuis ce début de soirée, une partie du quartier d’Haine-Saint-Paul est bouclé. En cause, un policier de la police locale qui s’est retranché au cœur du commissariat. Selon les premières informations, ce dernier menace de se suicider. Au moins deux coups de feu ont été entendus mais à l’heure d’écrire ces lignes, on ignore ce qu’il en est.

Le déploiement est important. La polie locale, les pompiers, les forces spéciales et l’autorité communale sont sur place et espèrent évidemment une issue favorable. Selon le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert (PS), le policier n’était pas en service mais a fait savoir qu’il était présent au sein des locaux et armé. Ce dernier aurait clairement exprimé le souhait de mettre fin à ses jours. Les négociations devraient débuter dans les toutes prochaines minutes.



Le bourgmestre de La Louvière Jacques Gobert a confirmé après 21 heures que le policier retranché avait mis fin à ses jours.