Eva, Stacy et Adrien sont élèves à l'Institut Provincial Léon Hurez et font partie de l'assemblée de jeunes. Et cette année, ils ont décidé de réaliser un projet à la fois pédagogique, récréatif et utilitaire : la réalisation d'un jardin de plantes aromatiques et médicinales. Les bacs viennent d'arriver au sein de l'établissement de La Louvière et les élèves sont forcément très enthousiastes.

"Ils défendent un vrai projet d’école, une vraie synergie transversale avec ce jardin de plantes aromatiques et médicinales", se réjouit Sylvie Hyat, directrice adjointe. "Ce jardin est le début d’une belle aventure, un lieu d’échange et de partage mais aussi d’ancrage, d’apprentissage, de biodiversité et d’écologie. L’IPES Léon Hurez est une école aux idées innovantes qui sensibilise à l’utilisation de produits sains", ajoute Ingrid Laffineur, la directrice de l'école.

Des projets verts percolent en effet à l'Ipes Léon Hurez à La Louvière et font le pont entre les sections cuisine et pharmacie. Ce petit potage permettra en effet de relier les sections cuisine de collectivité et assistants en pharmacie. Basilic, lavande, ciboulette mais aussi thym, menthe, verveine et marjolaine seront semés à la belle saison et raviront les étudiants en cuisine mais aussi leurs "collègues" du milieu pharmaceutique.