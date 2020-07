La Louvière: un projet pour rendre accessible le château Boël © DR Centre S. Ha.

C'est un mystère pour bon nombre de Louviérois qui pourraient bientôt se dévoiler. Le château Boël et son parc de 24 hectares, entre la rue des Rivaux et le canal du Centre, pourraient bientôt être à nouveau observés par les promeneurs. "Duferco Wallonie collabore avec la Ville de La Louvière et l’intercommunale IDEA en vue d’établir un scénario de réaménagement", révèle le ministre Willy Borsus (MR), interrogé sur ce dossier par le député louviérois Antoine Hermant (PTB).