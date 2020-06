Les policiers en ont assez d'être stigmatisés suite aux faits qui se sont déroulés aux USA.

Protester contre le bashing médiatique et les réponses politiques qui font des violences policières non pas des comportements déviants isolés mais la règle, ce qui jette le discrédit et l'opprobre sur l'ensemble de la profession, voilà l’objectif des actions menées par les policiers ce vendredi en divers endroits. L’appel avait été lancé sur le groupe Facebook Police Unifying Movement. Si dans la région, aucun rassemblement n’a été constaté à ce stade, l’action n’en est pas moins soutenue.

Tantôt considérés comme des héros, tantôt comme des cow-boys sans moral et racistes, les policiers en ont assez. "Bien sûr qu’entendre certains propos selon lesquels tous les policiers sont racistes nous blesse et nous choque. Derrière chaque uniforme, il y a un policier qui s’est engagé pour servir le citoyen, pour l’aider. C’est une fonction noble mais elle est en tout temps critiquée", regrette Eddy Maillet, chef de corps de la police locale de La Louvière.