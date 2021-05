Ce 17 mai, nous fêtions tristement le troisième anniversaire de la morte de la petite Mawda, petite fille kurde de deux ans qui a perdu la vie d’un tir policier lors d’une course poursuite entre migrants et forces de l’ordre. À l’instar de la semaine de mobilisation à Mons, la Marche des Migrants, une association, interpellera le conseil communal de la ville de La Louvière le 25 mai prochain à 19h30.

Via le droit d’interpellation des citoyens, le groupe demandera aux autorités de dédier un espace au nom de Mawda Shawri. "L’inauguration d’un tel lieu serait l’occasion d’affirmer la volonté de notre ville de voir se régulariser la situation des personnes privées de titre de séjour", explique la Marche des Migrants. "Elle pourrait réunir les autorités de la ville, les associations et les personnes concernées afin de sensibiliser l’ensemble de la population sur la situation des femmes, des hommes et des enfants privés de titre de séjour. Cet acte de solidarité pourrait être organisé sous le label "La Louvière, ville hospitalière"."

En préambule, l’association organise un rassemblement sur la place communale de 17h à 18h pour se recueillir en mémoire de la petite Mawda, mais aussi pour les victimes du chemin de l’exil. "Une telle initiative serait également un appui à la famille de Mawda et aux associations qui réclament l’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire pour déterminer les responsabilités politiques qui ont conduit au drame de la mort de la petite fille", poursuit l’association. "L’endroit dédié à son nom constituerait un véritable encouragement envers toutes les personnes sans-papiers qui luttent pour obtenir leur régularisation. Elle permettrait de démontrer l’apport positif que constituerait cette régularisation sur les plans humain, social, culturel, économique."

L’objectif est donc plus profond que la mort de Mawda Shawri. "La Louvière est une ville hospitalière. À plusieurs reprises, elle a manifesté sa solidarité avec les personnes privées de titre de séjour", ajoute l’association. "Un premier procès Mawda a eu lieu. Mais au-delà du policier jugé, il y a une politique migratoire qu’il faut changer. La Louvière, ville hospitalière, doit jouer un rôle afin que tous ces habitantes et habitants puissent vivre avec des droits qui permettent une vie convenable. Ce n’est pas le cas actuellement puisque les sans-papiers qui habitent nos communes ou qui passent par celles-ci en sont privés." Les militants, et militantes, revendiqueront une autre politique migratoire, mardi prochain.