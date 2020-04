L'alerte a été donnée au personnel afin que le nécessaire soit fait.

Les magasins d’alimentation sont toujours ouverts et accessibles au public en cette période de crise sanitaire. Et quelques clients peu ordinaires semblent en profiter pour s’inviter dans les rayons des supermarchés. C’est ainsi qu’un client a repéré, au rayon fromage (on ne l’invente pas) de l’enseigne Cora de La Louvière, un rat visiblement adulte.

Le personnel a bien entendu été averti et aurait précisé, aux dires du client-photographe, que plusieurs zones proches de l’enseigne étaient infestées. Sous-entendu, la problématique n’est pas neuve mais trouver des solutions reste difficile. "Le rat semblait mal au point et bougeait à peine. Le but de cette publication n’est pas de faire le buzz mais de dénoncer une situation qui dure depuis des années au Cora, et pas que", explique le client.

Si la volonté n’était pas là, le buzz est pourtant assuré. La publication a été partagée près de 2100 fois et a rassemblé plus de 350 commentaires. Si de nombreux internautes se disent en effet inquiet de cette présence de nuisibles dans les rayons, nombreux sont ceux qui s’attendrissent devant la petite bête et qui rappellent que tous les magasins font malheureusement face à ce genre "d’invasions", il est vrai peu plaisante…

Nul doute que des mesures ont été prises afin de mettre fin au problème. Mais à l’heure d’écrire ces lignes, aucune réaction officielle de l’enseigne n’avait pu être obtenue de notre côté.