C’est un rendez-vous que les amateurs de l’industrie vintage ne manqueraient pour rien au monde. Le 13 mars prochain entre 10 heures et 19 heures, le Louvexpo de La Louvière accueillera la première édition du Vintage Culture Festival. Le temps d’une journée, sur plus de 2500 mètres carrés, professionnels et passionnés auront tout le loisir de chiner en vue de dénicher la perle rare.

Mode, accessoires, cinéma, décoration, musique, art, photographie décoration d’intérieure,... Toutes les thématiques vintage seront représentées en un même lieu", annonce l’organisation. "L’espace marketplace regroupera plus de 50 exposants et précurseurs du secteur, ainsi qu'un incroyable food-court extérieur avec des protagonistes de la gastronomie de rue."

L’objectif de l’événement est clair : réunir tous les amateurs de vintage dans le but de partager cette culture et découvrir le savoir-faire des acteurs du terrain. "Le Vintage Culture Festival est un événement international, conçu par et pour les fanatiques de l’industrie vintage et pour un public intergénérationnel."

Actionné par trois jeunes entrepreneurs wallons et hennuyers, le salon laissera également l’opportunité aux visiteurs de découvrir, d’acheter et d’échanger les objets proposés par les exposants. Le tout pour un prix démocratique puisque pour prendre part à l’événement, il ne faudra débourser que cinq euros.

Toutes les informations relatives au Vintage Culture Festival sont à retrouver sur le site internet www.vintageculturefestival.com.