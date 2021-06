C’est sans conteste l’un des événements attendus par les Louviérois en période estivale. Les 3 et 4 juillet prochain, le week-end au bord de l’eau reprend ses quartiers le long du canal du Centre historique, à La Louvière. Passé à la trappe l’an dernier, crise sanitaire oblige, ce rendez-vous familial revient avec (presque) tous les ingrédients qui ont, au fil des années, fait son succès auprès des habitants de la région.

Entre 10 heures et 22 heures samedi, et 10 heures et 19 heures dimanche, les badauds auront ainsi l’occasion de profiter du marché artisanal au bord de l’eau mais aussi de participer à des balades spectaculaires, à pied, qui les emmèneront dans des univers fantastiques, le tout dans un torrent de musique, de rires et d’émotions. "Prélassez-vous en terrasse et amusez-vous en famille à la fête foraine… De quoi commencer l’été en beauté !", propose Centrissime, l’office du tourisme du pays du Centre.

Samedi, place donc au parc spectaculaire et à ses balades. "Comme dans l’histoire de Pinocchio, vous entrerez au pays des jouets, un endroit fabuleux qui révélera un cœur plus sombre…de qui sommes-nous les jouets ? La fête et les petites formes artistiques côtoieront le mensonge, les questions sur les vraies valeurs et la place du plaisir. Pour la dixième année consécutive, prenez part à notre balade spectaculaire, où se mêlent, habillement, scènes comiques, homériques, épiques et hasardeuses… musiciens, humoristes, danseurs et artistes circassiens vous emmèneront dans leur univers."

La fanfare Boentje pour distiller de la joie et de la bonne humeur, Les élèves de Danse Fusion pour une interprétation en mouvement, Freddy Tougaux pour un mini one man show de choc, Thomas Sauvenière dans un numéro enchanteur, la troupe de l’effet bleu pour guider le public avec fantaisie seront de la partie. Cinq balades seront proposées, entre 10h30 et 11h30, 12h30 et 13h30, 14h30 et 15h30, 16h30 et 17h30, 18 heures et 19 heures. La direction artistique est assurée par Cie Campus.

Le lendemain, place à « un dimanche spectaculaire » au parc de Strépy-Bracquegnies. « Partagez un moment en famille pour renouer en douceur avec les artistes impatients, bouillonnants, électrisés par l’envie de vous retrouver. Des fées bleues vous emmènent en balade à la rencontre d’acrobates, de gentleman cambrioleurs et de cochons cochons ! » Deux balades seront proposées, soit entre 10h30 et 12h40, soit entre 14h30 et 16h40. La direction artistique est assurée par Central.

Le public est invité à réserver ses places pour les balades proposées, via la billetterie de Central (www.cestcentral.be), via le 064/21 51 21, ou via billetterie@cestcentral.be. Les places sont limitées. Plus d’infos auprès de Centrissime au 064/26 15 00 ou via info@centrissime.be.