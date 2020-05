Une jeune éducatrice de l'Edelweiss a été spécifiquement engagée pour aider les personnes qui en auraient besoin.

Pour apporter un soutien logistique et administratif aux personnes en situation de handicap isolées et confinées chez elles, le gouvernement a activé, ce lundi, les 44 services d’accompagnement pour personnes adultes en situation de handicap en Wallonie. Ces services veilleront à aider quotidiennement les personnes concernées qui en ont besoin. Dans la région du Centre, l’Edelweiss a répondu favorablement à l’appel.

Depuis ce lundi donc, une jeune éducatrice se tient à la disposition des personnes en situation de handicap qui en feraient la demande. "Nous intervenons à La Louvière et aux alentours pour aller faire des courses, aller à la pharmacie ou encore pour aider aux démarches administratives", explique Bernard De Smet, directeur du service d’accompagnement. "Cela peut aussi, simplement, être du soutien et une écoute."

Cette aide sera accessible pour une période d’un mois. "Nous ne savons pas si le projet sera reconduit, nous présumons que cela dépendra de l’évolution de la situation. Nous sommes un peu dans le flou, il a fallu rapidement mettre tout cela en place. Mais c’est une bonne chose, nous y sommes favorables. Même si l’on peut regretter que ce soit une proposition qui soit formulée un peu tard…"

En effet, de nombreuses personnes en situation de handicap ont probablement dû se débrouiller autrement jusqu’ici, en faisant par exemple appel à la solidarité des proches ou encore du voisinage. "La bonne volonté est là et nous n’allons pas la critiquer. Ce qu’il nous reste à faire aujourd’hui, c’est la publicité du projet. C’est la partie la plus difficile pour nous car nous nous adressons à un public qui ne nous est pas connu et qui ne nécessite qu’une aide ponctuelle, d’urgence."

Il n’est pas question ici de constituer un dossier dans un objectif d’accompagnement à long terme. "Ce ne sont pas des personnes qui bénéficieront d’un suivi de notre part une fois la crise passée. Il faut donc qu’ils puissent prendre connaissance de cette initiative. Cette semaine, nous tenteront d’obtenir des relais via des assistants sociaux, les CPAS, quelques pharmacies,…" À ce jour, une seule demande a été formulée à l’attention de l’éducatrice, spécialement engagée pour l’occasion. L’impact budgétaire de cette mesure est estimé par le gouvernement wallon à 185 500 euros par mois.

Pour bénéficier d'une aide d'Edelweiss, les personnes peuvent prendre contact au 064/26.37.43 ou via l'adresse e-mail edelweiss.sac@gmail.com, du lundi au vendredi de 9h30 à 14h30.