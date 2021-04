L’accès aux études dans l’enseignement supérieur reste difficilement envisageable pour de nombreux jeunes. C’est pour les soutenir dans leur volonté de malgré tout atteindre leurs objectifs que chaque année, la ville de La Louvière lance un appel à candidatures pour l’octroi d’une bourse d’étude universitaire au profit des étudiants qui poursuivent des études.

Grâce à l’initiative de la famille Roger Roch, une bourse d’études a en effet pu être créée en vue de récompenser un étudiant méritant domicilié à La Louvière et ayant les revenus les plus modestes parmi les différentes candidatures reçues dans l’appel. Cette bourse, d’une valeur de 750 euros, ne pourrait être octroyée qu’une seule fois par étudiant et par famille, et concerne la première année d’études universitaires uniquement.

Les candidats disposent encore de quelques jours pour soumettre leur candidature. Pour profiter de ce solide soutien financier, plusieurs modalités devront cependant être remplies. Le candidat doit être domicilié sur l’entité louviéroise, avoir été régulièrement inscrit dans un établissement scolaire secondaire de plein exercice pour l’année scolaire 2019-2020, être inscrit dans un établissement universitaire pour l’année 2020-2021 (première année d’étude uniquement) et s’être vu refuser l’octroi d’une bourse par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

La candidature devra être obligatoirement accompagnée de ces documents : une copie du dernier avertissement extrait de rôle en date des parents de l’étudiant, une copie du certificat d’études secondaires ou de l’attestation de réussite de ces études secondaires pour l’année scolaire 2019-2020, une attestation d’inscription dans un établissement universitaire pour l’année scolaire 2020-2021 et une copie du refus de l’allocation pour études supérieures de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l’année scolaire 2020-2021.

Un document attestant de la domiciliation sur l’entité louviéroise doit également être fournie. Cette dernière peut être obtenue auprès de l’administration communale. Les dossiers doivent être adressés à l’administration (Ville de La Louvière, hôtel de ville, à l’attention de David Brison, place communale 1 à 7100 La Louvière) au plus tard le 30 avril prochain. Le cachet de la poste fait foi. Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.