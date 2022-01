Quelques mois après les terribles inondations qui ont touché les communes de Liège, Verviers ou encore Trooz, la mobilisation en faveur des personnes sinistrées se poursuit. Alors que beaucoup attendent encore des aides officielles de l’état ou de leurs assurances, elles peuvent compter sur quelques citoyens, toujours désireux de faire leur possible pour améliorer un tant soit peu leur quotidien.

C’est ainsi que ce dimanche 9 janvier, entre 9 heures et 17 heures, une brocante solidaire sera organisée au sein du Louvexpo de La Louvière. "Je me souviens avoir fondu en larmes devant ma télévision en regardant les images de cette catastrophe", explique Cindy Schuster. "Rapidement, j’ai souhaité faire quelque chose pour les victimes. J’ai commencé par récolter des dons et par aider dans les centres. L’idée de la brocante a quant à elle germé dans mon esprit il y a quelques mois."

© D.R.



Un contact a été pris avec le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert (PS), et le hall des expositions a été gratuitement mis à la disposition de la citoyenne. "J’ai vraiment été soutenue et épaulée dans ma démarche. Tout a été préparé au niveau de la salle pour que les choses se passent au mieux et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur." Au total, pas moins de 72 exposants pourront y prendre place.

"50 sont déjà inscrits, d’autres attendent les dernières informations du comité de concertation. J’ai bon espoir que cela puisse être maintenu mais si cela ne devait pas être le cas, ce serait reporté, pas annulé." D’autres brocantes pourraient même être organisées dans les prochains mois. "C’est un événement qui se veut convivial mais surtout, solidaire à tout point de vue car la situation n’est facile pour personne."

Les personnes sinistrées profiteront de tous les bénéfices de cette journée via l’achat de matériel de chauffage et d’électroménagers. "Un accord a été conclu avec Electro Dépôt, à La Louvière. Nous profiterons des soldes et l’enseigne nous offre 5% supplémentaire. Cette brocante est aussi une possibilité pour les ménages de récupérer un peu d’argent en vendant des choses. Nous avons aussi associé à l’événement des foodtrucks et une petite brasserie dont les bières seront périmées en février."

Pour cette dernière, qui assurera donc la gestion du bar, c’est l’occasion d’écouler les stocks et donc de limiter les pertes. "Nous pensons évidemment aux victimes des inondations et avons à cœur de les aider, mais nous n’oublions pas pour autant les personnes de notre région." Les exposants devront débourser 15 euros (pour 6m2 avec une table et deux chaises) tandis que le prix d’entrée pour les visiteurs est fixé à deux euros.

Une cagnotte de 535 euros, récoltée par une asbl louviéroise, sera d’ores et déjà reversée aux sinistrés. Une tombola, permettant notamment de remporter un vélo flambant neuf, sera par ailleurs proposée.