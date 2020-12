Les fêtes de Noël sont désormais derrière nous. D’ici peu, les sapins quitteront les salons qu’ils décoraient depuis plusieurs semaines. Bonne nouvelle pour ceux qui avaient opté pour un sapin naturel : cette année encore, la ville de La Louvière procédera à leur collecte, gratuitement. Les sapins devront évidemment être débarrassés de toute décoration et des pieds (croisillon).

Ils devront être déposés face à l’habitation, la veille au soir du jour de collecte. Ces collectes seront organisées les 11 et 12 janvier à La Louvière, les 13 et 14 à Haine-Saint-Paul et Haine-Saint-Pierre, les 18 et 19 à Houdeng-Goegnies, Houdeng-Aimeries et Besonrieux, le 20 janvier à Trivières et Saint-Vaast et les 21 et 22 janvier à Maurage, Strépy-Bracquegnies et Boussoit.

Pour les plus distraits, une collecte de rattrapage sera organisée en fin de mois. À savoir le 25 janvier à La Louvière, le 26 à Haine-Saint-Paul et Haine-Saint-Pierre, le 27 à Houdeng-Goegnies, Houdeng-Aimeries et Besonrieux, le 28 à Trivières et Saint-Vaast et finalement le 29 janvier à Maurage, Strépy-Bracquegnies et Boussoit.