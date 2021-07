Il aura fallu neuf mois de gestation pour que le projet naisse concrètement. Depuis quelques jours, grâce à un partenariat avec l’asbl Kréativa, le musée de la Mine et du Développement Durable de Bois-du-Luc accueille « l’école du dehors. » Ce projet pédagogique, baptisé « Jardin-Nature-Culture » s’accompagne d’un projet spécifique à destination de jeunes en scolarité.

Il doit notamment permettre l’accueil de jeunes élèves pour la dispense d’animation spécifique autour de la biodiversité, des changements climatiques, de l’économie circulaire, des circuits courts et de l’empreinte écologique, de la problématique de l’eau, de la gestion des déchets et du recyclage, de la culture des jardins pour une meilleure santé et une alimentation saine et équilibrée, de la culture des jardins pour le développement de projet en famille.

"L’école du dehors, intégrée à la pédagogie du projet, peut être une formidable source d’émancipation respectant les socles de compétence du niveau primaire et secondaire inférieur", expliquent les partenaires. "Le projet que nous développons à Bois-du-Luc nous donne l’opportunité de proposer des classes de dehors, qui ont vocation à sortir des sentiers battus, à imaginer d’autres manières d’apprendre."