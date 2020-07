De quoi faire découvrir le réseau aux cyclistes amateurs et confirmés.

Ils attirent l’œil et se veulent aussi instructifs que ludiques. Depuis quelques jours maintenant, sept cubes ont fait leur apparition au niveau du Boulevard Mairaux de La Louvière. Cette exposition XXL a en réalité pour objectif de faire découvrir aux badauds le réseau points-nœuds Vhello et ses quelque 880 kilomètres d’itinéraire à travers la Cité des Loups et le Cœur de Hainaut.

L’exposition restera visible jusqu’à la fin de l’été, c’est-à-dire jusqu’à la fin septembre et donc la fin de la semaine européenne de la mobilité. "L’objectif est double, en réalité : présenter le réseau Vhello dans sa globalité et expliquer son fonctionnement au grand public, et faire la promotion des attractions touristiques de la commune de La Louvière et de sa région", explique Laurent Cannizzaro, directeur de Centrissime.