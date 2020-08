L’enquête n’en est qu’à ses débuts et la lumière devra donc encore être faite sur ces faits pour le moins dramatiques. Une jeune femme de 22 ans est en effet tombée du premier étage d’un immeuble, situé rue du Hocquet à La Louvière. Cette dernière est malheureusement tombée sur la tête et se trouve, à l’heure d’écrire ces lignes, toujours entre la vie et la mort.

Son compagnon, chez qui elle se trouvait au moment du drame et avec qui elle était en couple depuis le début du mois d’août, a quant à lui été privé de liberté. Le parquet est descendu sur les lieux et le dossier a été mis à l’instruction. Le compagnon n’a pas encore pu être entendu par les enquêteurs. Il est donc trop tôt pour tirer des conclusions.

Homicide, tentative de suicide ou accident ? Aucune piste ne sera négligée par les enquêteurs, qui espèrent obtenir des réponses à leurs questions aussi rapidement que possible.