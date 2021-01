Depuis plus de dix mois déjà, la crise sanitaire a bousculé le quotidien des citoyens du monde entier, les contraignant à modifier drastiquement leurs habitudes de vie, en plus de leurs rapports sociaux. Des changements auxquels il est parfois difficile de s’habituer, d’autant plus qu’à ce stade, seule une campagne de vaccination efficace semble permettre une sortie de crise.

Afin d'offrir une oreille attentive aux citoyens qui en éprouvent le besoin ou se posent des questions suite à une difficulté provoquée par la crise, la ville de La Louvière et son CPAS viennent de lancer une ligne d'écoute gratuite, accessible via le 0800/11.848. Cette dernière a été justement baptisée "gardons le contact."



A l'autre bout du fil, une équipe composée d'assistants sociaux et d'éducateurs du service Plan de Cohésion sociale proposera une écoute essentielle pour les personnes isolées qui souffrent durement de la solitude imposée par la crise sanitaire. Cette ligne permettra également d'aiguiller au mieux les demandes spécifiques vers les services les plus adéquats.

Instaurée dans le cadre du Plan de Relance "La Louvière avance", cette ligne téléphonique est accessible de 9h à 16h30 du lundi au vendredi depuis de ce 15 janvier 2021.