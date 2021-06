Si la vie reprend progressivement son cours, de nombreux citoyens resteront encore au pays cet été. Pour leur permettre de malgré tout changer d’air, la ville de La Louvière a mis sur pied un programme d’activités varié, baptisé « Le Bel été à La Louvière », proposé en extérieur dans le centre-ville et dans l’ensemble de l’entité. Ce dernier sera officiellement lancé ce 25 juin et s’étalera jusqu’au 5 septembre prochain.

Ainsi, chaque vendredi et samedi soir de l’été jusqu’au 4 septembre, des artistes seront invités à se produire en ville et à proposer des activités musicales déambulatoires. Le programme est à découvrir sur le site officiel de la ville, www.lalouviere.be. Les 3 et 4 juillet, c’est le week-end au bord de l’eau, dont le programme a déjà été dévoilé, qui reprendra ses quartiers le long du canal historique du Centre, à Bracquegnies. Rappelons que les réservations sont indispensables pour les balades spectaculaires.

Il faudra ensuite attendre la fin du mois de juillet, le 29 plus précisément, pour plonger les pieds dans le sable (espérons-le) chaud et profiter d’une ambiance aussi familiale que dépaysante. Jusqu’au 22 août en effet, la place Maugrétout prendra des allures de station balnéaire dans le cadre de La Louvière Plage. Ce ne sont pas moins de 100 tonnes de sable de mer qui viendront recouvrir les lieux pour en faire un espace de détente, de sport, de concerts et de démonstrations de sports.

Le site sera ouvert chaque jour entre 9 heures et 23 heures, à l’exception des vendredis, samedis et jours fériés où la fermeture sera retardée à 1 heure du matin, si les protocoles sanitaires le permettent toujours. Le programme complet est à découvrir sur www.la-louviere-centre-ville.com. Le mois d’août sera chargé puisqu’en parallèle, à partir du 19 août et jusqu’au 26 août, la tournée générale reviendra pour une seconde édition.

La première édition, proposée en 2018, avait rencontré un franc succès. "Ce deuxième opus orchestré par Monsieur Zo met en scène les marionnettes des Vieux, accompagnés de nombreux personnages hauts en couleurs, qui se préparent à rejoindre l’astre lunaire à bord de la fusée Lucy", explique-t-on du côté de la ville. "Leur objectif est de persuader la Lune de se retourner : lassée des événements sur terre, elle a disparu du ciel et montre sa face cachée."

Pour les aider à la convaincre, les Vieux sages, voyageurs spatiaux, auront des milliers de messages des Louviérois dans leur bagages. Ces messages seront récoltés lors d’une grande campagne participative où les citoyens seront invités à prendre leurs plumes pour faire revenir la Lune. La tournée passera par tous les villages de l’entité de La Louvière et se voudra festive grâce à l’organisation de concerts et d’activités. Le programme est à retrouver sur www.decrocherlalune.eu.

Toujours à cheval sur les mois de juillet et août, le Petit Montmartre permettra aux badauds de profiter d’une ambiance typiquement parisienne et du savoir-faire des artistes de la région du Centre. Les œuvres seront à découvrir entre le 9 juillet et le 23 août, entre 19 heures et 23 heures sur la place Mansart.

Enfin, des rendez-vous cinéma ponctueront la saison estivale grâce à En Voiture Simone sur le Louv Expo et des séances de cinéma en plein air à Trivières, La Louvière, Houdeng-Aimeries et Haine-Saint-Pierre tandis que le marché des producteurs Du champ à l’assiette reviendra à plusieurs reprises sur la place de Strépy et à La Louvière.