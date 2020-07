Si la vie a repris plus normalement après de longs mois de confinement, les courbes prouvent que le covid-19 circule toujours. Les précautions restent donc plus que jamais de mise pour éviter une deuxième vague de contagion. Pour protéger le personnel qui reste en première ligne, la ville de La Louvière a décidé d’organiser une nouvelle distribution de matériel médical.

Ce ne sont pas moins de 556 colis contenant des masques chirurgicaux, des tabliers, des gants et des lunettes de protection qui ont ainsi été préparés par le service infrastructure. Ces colis seront distribués aux infirmières à domicile, aux médecins généralistes et spécialistes, aux aides-soignantes, aux sages-femmes et aux dentistes.

La distribution sera basée sur le listing fourni par les services du Gouverneur de la Province de Hainaut. Pour être identifié, il sera demandé aux soignants de se munir de leur carte d'identité ainsi que de leur numéro INAMI. La distribution - prévue sur le site communal de la rue Bastenier à Saint-Vaast, dans le respect des mesures sanitaires - sera organisée en deux vagues : du 27 au 31 juillet de 8h à 11h30 et de 13h à 16h et du 17 au 24 août de 8h à 11h30 et de 13h à 16h.

L'entrée des soignants se fera par la rue Omer Thiriar et la sortie par la rue Emile Urbain. En cas d'absence pendant ces périodes, le colis sera mis de côté