Le principe de rue scolaire a visiblement le vent en poupe. Instauré dans plusieurs communes de la région, il sera également testé dans la Cité des Loups, à l’occasion de la semaine de la mobilité qui débute ce jeudi 16 septembre jusqu’au 22 septembre prochain. Cette rue scolaire prendra place aux abords de l’école de la rue Sous-l’Haye à Haine-Saint-Pierre et de la rue des Écoles à Haine-Saint-Paul.

Concrètement, la rue scolaire est une voie publique qui est fermée à la circulation des véhicules motorisés de manière temporaire, c'est-à-dire à l'heure d'entrée et de sortie des classes, soit sur uen période d’environ 45 minutes. Durant cette période, la rue est réservée aux piétons et aux cyclistes. Une exception est prévue pour les services de secours et d'utilité publique, ainsi que pour les habitants de la rue, à faible vitesse.

Cette mesure présente de nombreux avantages. La sécurité routière est améliorée, le stationnement irrégulier devient rare, les enfants acquièrent davantage d’autonomie, la qualité de l’air est meilleure et les contacts se veulent plus conviviaux aux portes de l’école. Ajoutons également la réduction des nuisances sonores liées aux moteurs qui tournent. Si cet essai de rue scolaire est concluant pour ces deux écoles, la Ville de La Louvière élargira la mesure l'année prochaine, lors de l'édition 2022.