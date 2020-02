Il sera une nouvelle fois possible de participer à la balade guidée "Danse avec les gilles."

La période se veut particulièrement festive. Elle est donc naturellement très attendue par les Loups, qui se réjouissent d’ores et déjà d’entendre les sabots claquer contre les pavés et de revoir les gilles déambuler dans les rues de leur entité au son des tambours. Dans quelques jours, le coup d’envoi de la saison carnavalesque sera officiellement donné.

Les soumonces générales auront lieu les 22 février à Strépy-Bracquegnies, 29 février à Houdeng, 7 mars à La Louvière, 14 mars à Maurage et 28 mars à Saint-Vaast-Trivières. Les carnavals sont quant à eux programmés du dimanche 1er mars au mardi 3 mars à Haine-Saint-Pierre, du 15 au 17 mars à Strépy, du 22 au 24 mars à Houdeng,du 5 au 7 avril à Maurage et du 12 au 14 avril à Trivières. Du côté de La Louvière, notons la sortie à la viole le 14 mars et le carnaval des enfants le 20 mars. On entrera dans le vif du sujet entre le 22 et le 24 mars.

"Nous avons tenu à mettre à l’honneur trois sociétés de gilles. Les dames des Récalcitrants qui fêtent leur 25 ans, les Paysans du Trieu qui ont 95 ans et les Galopins qui ont 15 ans cette année", précise le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert (PS). "Le carnaval est synonyme de fête. C’est pourquoi nous tenons à mettre en lumière l’ensemble des carnavals de notre entité et pas seulement le Laetare. Chacun considère que son folklore est le plus beau et c’est légitime. Toutes les personnes qui en sont acteurs méritent notre reconnaissance."

Pour les plus fervents passionnés du folklore louviérois, notons que le dimanche 22 mars dès 3h30, quelques privilégiés pourront prendre part à la balade guidée "danse avec les gilles" et ainsi plonger au cœur du carnaval de La Louvière. Dès l’aube, ils suivront « leur gille » et partageront des moments forts : de l’habillage au ramassage en passant par le petit-déjeuner aux huîtres et au vin blanc, au rondeau aux masques et au Grand’Rondeau sur la place, rien ne sera oublié. Prix de l’expérience, 20 euros.

Dans un autre style, probablement moins mouvementé, épinglons également le Laetare au fil du temps. Du 12 au 26 mars, l’exposition retraçant en photos l’évolution du Laetare sera à nouveau accessible, du lundi au samedi entre 9 heures et 18 hures au sein de la salle d’exposition de la maison du tourisme du parc des canaux et châteaux.